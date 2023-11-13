Жителям столичного региона обещают очередной погодный Армагеддон

Уже в воскресенье вечером, в канун начала рабочей недели, на столичный регион обрушится очередная погодная напасть: ожидается резкое ухудшение погоды, метели, гололед и сильный ветер, предупреждает МЧС России.

Вечером в воскресенье на Москву и Подмосковье обрушится очередной погодный катаклизм – южный циклон принесет в регион очередной снегопад, который будет сопровождаться метелями, гололедом и сильным ветром, порывы которого будут достигать скорости в 20 метров в секунду, сообщает сайт столичного главка МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением южного циклона и его системы атмосферных фронтов в период с 21:00 26 ноября до конца суток 27 ноября в Москве прогнозируется сильный снег, местами мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед. Прогнозируется усиление ветра восточной четверти с порывами 15-20 метров в секунду, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица, местами сильная"

- МЧС России по г.Москве

Столичный регион только пережил первый удар снежной стихии – снегопад не прекращался сутки, в Москве и Подмосковье намело десятисантиметровые сугробы.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в пятницу метеорологи зафиксировали самое низкое давление за всю историю наблюдений - барометры в столице показали 713,55 мм ртутного столба.