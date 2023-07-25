Жителям Избербаша вернули воду

Опубликовано: 15:17, 25 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В краны в домах жителей дагестанского Избербаша вернулась вода, сообщил мэр города Магомед Исаков.

Уже с пяти часов утра вода начала поступать в Избербаш, сообщил в своем официальном Telegram-канале градоначальник Магомед Исаков.

"Сегодня провел аппаратное совещание с руководителями служб и отделов администрации города. В начале совещания довел до присутствующих информацию, что с резервуаров водоканала в 5:00 утра вода подана в город"

- Магомед Исаков

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что с отсутствием воды в городе потребовал разобраться глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, на проблему жестко отреагировал и глава региона Сергей Меликов, отметив: работа с населением в городе провалена, поскольку избербашцев вовремя не проинформировали об авариях на водоводе.