Жителям горных аулов КБР пообещали трехдневный снегопад

Сегодня вечером по всей горной части Кабардино-Балкарии начнется мощный снегопад, который продлится как минимум три дня, сообщили сегодня в региональном управлении МЧС России.

Кабардино-балкарские спасатели распространили сегодня во второй половине дня штормовое предупреждение из-за сильного снегопада, который начнется уже сегодня вечером, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Снегопад, который, по прогнозам синоптиков, затянется на три дня, затронет большей частью горные районы республики, передает "Интерфакс",

Специалисты Гидрометцентра России прогнозируют с 5 по 7 февраля очень сильный снег в горных районах КБР, а местами очень сильный мокрый снег, это может стать причиной ЧС и происшествий, связанных с обрывами линий связи и электропередачи, падением деревьев, а также обрушением кровли зданий, которые приведут к сбоям в системе жизнеобеспечения населения, - добавили в МЧС.

Ранее "Вестник Кавказа" писал: в Гидрометцентре России предупредили, что в ближайшие несколько дней в СКФО пройдут дожди со снегом, которые будут сопровождаться ураганным ветром скоростью свыше 30 метров в секунду.