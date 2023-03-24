Лавиноопасность ожидается в Сочи, Красной поляне, Домбае и Архызе

Гидрометцентр России предупредил об опасных природных явлениях, которые будут угрожать в ближайшие несколько дней жителям Северного Кавказа и Юга России. По большей части это лавины.

Лавины могут накрыть горы Северного Кавказа и Кубани сегодня и в выходные, предупреждает Гидрометцентр.

"2-3 февраля в горных районах Ингушетии и Чеченской Республики выше 1500 м, в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана лавиноопасно"

– погодное ведомство

Кроме того, в воскресенье на Ставрополье будет дуть мощный ветер – его скорость будет достигать 25 м/с.

На Кубани и в Адыгее в пятницу, субботу и воскресенье в горах на высоте более 1000 м также могут сходить лавины.

Помимо этого, завтра и послезавтра в горах Адыгеи и на побережье Черного моря могут пройти мокрый снег и дождь, не исключены гололед и изморозь, налипание мокрого снега. Вдобавок будет дуть ветер со скоростью 15-20 м/с, а 4 февраля на Кубани он разгонится до 23 м/с.