Жителям Анапы снова запретили купаться в море

Опубликовано: 15:48, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Анапе введен запрет на купание в море. Такое решение было принято в связи с разгулом стихии.

В Анапе временно запретили купаться в море из-за штормовой погоды и опасного течения. Об этом сказано в Telegram-канале администрации курорта.

В настоящее время на пляжах установили красные флаги.

"Но можно гулять, смотреть, бегать босиком по песку, загорать, фотографироваться, строить замки, читать книги. Занятие на пляже Анапы всегда можно найти, поэтому с раннего утра здесь уже много людей"

– сообщили в пресс-службе

Напомним, несколько дней назад в Анапе уже вводили запрет на купание в море из-за штормовой погоды.