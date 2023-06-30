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Жителям Анапы снова запретили купаться в море

Жителям Анапы снова запретили купаться в море
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Анапе введен запрет на купание в море. Такое решение было принято в связи с разгулом стихии.

В Анапе временно запретили купаться в море из-за штормовой погоды и опасного течения. Об этом сказано в Telegram-канале администрации курорта.

В настоящее время на пляжах установили красные флаги.

"Но можно гулять, смотреть, бегать босиком по песку, загорать, фотографироваться, строить замки, читать книги. Занятие на пляже Анапы всегда можно найти, поэтому с раннего утра здесь уже много людей"

 –  сообщили в пресс-службе

Напомним, несколько дней назад в Анапе уже вводили запрет на купание в море из-за штормовой погоды.

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