Анапа может обойти Сочи по популярности летом 2023 года

Опубликовано: 21:48, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главным курортом лета 2023 года в России становится Анапа. Этот черноморский город имеет все шансы получить рекордный турпоток по итогу летнего сезона 2023 года.

Лето 2023 года для Анапы станет лучшим в истории курорта. Она может даже обойти Сочи по популярности у туристов.

В настоящее время загрузка на июнь в Анапе и в Сочи примерно одинаковая и составляет 80-85%.

"Анапа растет даже быстрее, чем Сочи, в силу того, что идет поток туристов на личных автомобилях"

– вице-президент АТОР Сергей Ромашкин

Этим летом продажи туров в Анапу растут опережающими темпами – плюс 25%. По мнению эксперта, летний сезон 2023 года станет лучшим в истории туристической Анапы.

Отметим, что на сегодня в Сочи уже открылся купальный сезон, а температура воды в море в районе Анапы еще не подходит для купания, прогрев ожидается на следующей неделе.