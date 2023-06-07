В Сочи открылся купальный сезон 2023 года

Опубликовано: 12:24, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда в Сочи можно купаться в море? Уже сегодня. Купальный сезон 2023 года открыт, вода прогрелась до плюс 22.

В Сочи начинается купальный сезон этого года, вода в Черном море прогрелась до пригодной для купания температуры.

Сегодня на курорте объявили о начале пляжного сезона. Погода в Краснодарском крае изменилась, температуры - как воздуха, так и воды - пошли верх. Температура воды сейчас составляет 22 градуса. Это значит, что официально открывается сезон купания в море.

"Пляжный сезон в Сочи начался - людей на побережье с каждым днем становится все больше. Благоустроенные территории для комфортного отдыха открываются во всех районах курорта"

– мэр города Алексей Копайгородский

Черное море в районе Сочи сегодня самое теплое, остальные курорты пока ждут открытия купального сезона. По прогнозам синоптиков, вода прогреется только через неделю. В районе Туапсе вода в море сейчас 20 градусов, в Геленджике - 19. В Абхазии также еще рано купаться в море, его температура плюс 19.

Азовское море наиболее теплое в районе Ейска и Приморско-Ахтарска, большинство курортов также находятся в ожидании старта купального сезона.