В Сочи открылся купальный сезон 2023 года

В Сочи начинается купальный сезон этого года, вода в Черном море прогрелась до пригодной для купания температуры.
Сегодня на курорте объявили о начале пляжного сезона. Погода в Краснодарском крае изменилась, температуры - как воздуха, так и воды - пошли верх. Температура воды сейчас составляет 22 градуса. Это значит, что официально открывается сезон купания в море.
"Пляжный сезон в Сочи начался - людей на побережье с каждым днем становится все больше. Благоустроенные территории для комфортного отдыха открываются во всех районах курорта"
– мэр города Алексей Копайгородский
Черное море в районе Сочи сегодня самое теплое, остальные курорты пока ждут открытия купального сезона. По прогнозам синоптиков, вода прогреется только через неделю. В районе Туапсе вода в море сейчас 20 градусов, в Геленджике - 19. В Абхазии также еще рано купаться в море, его температура плюс 19.
Азовское море наиболее теплое в районе Ейска и Приморско-Ахтарска, большинство курортов также находятся в ожидании старта купального сезона.