Купальный сезон на Черном море стартует через неделю

Опубликовано: 8:04, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Купальный сезон на Юге России начнется через неделю. Сейчас вода в районе Сочи и Туапсе наиболее теплая - плюс 20.

Черное море постепенно прогревается, пляжный сезон можно будет начать примерно через неделю.

"Сейчас в Анапе температура воды - 16 градусов, в Евпатории - 17 градусов, в Алуште, Феодосии, Геленджике - 18 градусов, в Ялте, Туапсе, Сочи - 20 градусов"

– научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

Специалист пояснил, что купаться можно в воде, температура которой составляет 22 градуса или выше. По оценкам синоптиков, купальный сезон на популярных российских курортах начнется в середине июня, передает ТАСС.