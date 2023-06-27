В Анапе введен запрет на купание в море

На пляжах Анапы сегодня подняты красные флаги, они означают запрет на купание. Купаться нельзя из-за сильного донного течения и штормовой погоды.
Сегодня в Анапе запретили купаться в море, запрет действует на всех пляжах курорта и связан с опасной погодой и течениями.
"Управление гражданской обороны и защиты населения мэрии предупреждает: будьте предельно осторожны, не подвергайте себя неоправданному риску, усильте контроль за пожилыми и детьми"
– администрация Анапы
Штормовая погода и сильные донные течения являются опасными для купальщиков, на побережье в знак предупреждения подняты красные флаги.
Температура воды в море возле Анапы сегодня достигает 25 градусов, но купание лучше отложить на несколько дней.
Предупреждение о штормовой погоде действует в Краснодарском крае до утра среды. В ближайшие сутки ожидаются ливни и грозы, шквал, подъем воды в реках.