В Анапе введен запрет на купание в море

Опубликовано: 11:58, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На пляжах Анапы сегодня подняты красные флаги, они означают запрет на купание. Купаться нельзя из-за сильного донного течения и штормовой погоды.

Сегодня в Анапе запретили купаться в море, запрет действует на всех пляжах курорта и связан с опасной погодой и течениями.

"Управление гражданской обороны и защиты населения мэрии предупреждает: будьте предельно осторожны, не подвергайте себя неоправданному риску, усильте контроль за пожилыми и детьми"

– администрация Анапы

Штормовая погода и сильные донные течения являются опасными для купальщиков, на побережье в знак предупреждения подняты красные флаги.

Температура воды в море возле Анапы сегодня достигает 25 градусов, но купание лучше отложить на несколько дней.

Предупреждение о штормовой погоде действует в Краснодарском крае до утра среды. В ближайшие сутки ожидаются ливни и грозы, шквал, подъем воды в реках.