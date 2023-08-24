Жителя Ингушетии ищут за обстрел машины сводного брата

Опубликовано: 18:56, 24 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ингушетии местный житель подверг обстрелу машину, в которой находился его сводный брат. Сейчас полицейские ищут стрелка, водителя доставили в больницу с ранениями.

В ингушском Карабулаке местный житель обстрелял машину и ранил водителя, сообщает издание "Ингушетия".

Стрелок на машине BMW подверг обстрелу автомобиль ВАЗ-21114. Водитель получил ранение правой кисти и был доставлен в больницу. Преступник скрылся с места преступления.

Стоит отметить, что в иномарке находился сводный брат водителя российской машины. Сейчас полиция ведет розыскные мероприятия по поимке стрелка.