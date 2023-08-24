РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Жителя Ингушетии ищут за обстрел машины сводного брата

Жителя Ингушетии ищут за обстрел машины сводного брата
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Ингушетии местный житель подверг обстрелу машину, в которой находился его сводный брат. Сейчас полицейские ищут стрелка, водителя доставили в больницу с ранениями.

В ингушском Карабулаке местный житель обстрелял машину и ранил водителя, сообщает издание "Ингушетия".

Стрелок на машине BMW подверг обстрелу автомобиль ВАЗ-21114. Водитель получил ранение правой кисти и был доставлен в больницу. Преступник скрылся с места преступления.

Стоит отметить, что в иномарке находился сводный брат водителя российской машины. Сейчас полиция ведет розыскные мероприятия по поимке стрелка.

Жительница Ингушетии без спроса взяла пистолет мужа и легла в больницу с ранением

Жительница Ингушетии без спроса взяла пистолет мужа и легла в больницу с ранением

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
785 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version