Жительница Ингушетии без спроса взяла пистолет мужа и легла в больницу с ранением

Опубликовано: 23:44, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ингушетии женщину доставили в больницу с огнестрельным ранением. Она травмировала свою голову травматическим пистолетом своего мужа, который в момент происшествия не был дома.

Неаккуратное обращение с оружием едва не лишило жизни жительницу Ингушетии, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Как заявили в ведомстве, женщина оказалась в больнице с огнестрельным ранением в голове. Происшествие произошло в Сунженском районе.

После прибытия оперативников стало известно, что жительница ранила себя пистолетом "МР-79-9ТМ", который принадлежал ее мужу.

Стоит добавить, что мужа в момент инцидента не было дома. В настоящее время он проходит лечение в другом регионе.