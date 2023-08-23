Жительница Ингушетии без спроса взяла пистолет мужа и легла в больницу с ранением

В Ингушетии женщину доставили в больницу с огнестрельным ранением. Она травмировала свою голову травматическим пистолетом своего мужа, который в момент происшествия не был дома.
Неаккуратное обращение с оружием едва не лишило жизни жительницу Ингушетии, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Как заявили в ведомстве, женщина оказалась в больнице с огнестрельным ранением в голове. Происшествие произошло в Сунженском районе.
После прибытия оперативников стало известно, что жительница ранила себя пистолетом "МР-79-9ТМ", который принадлежал ее мужу.
Стоит добавить, что мужа в момент инцидента не было дома. В настоящее время он проходит лечение в другом регионе.