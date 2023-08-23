РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Жительница Ингушетии без спроса взяла пистолет мужа и легла в больницу с ранением

Жительница Ингушетии без спроса взяла пистолет мужа и легла в больницу с ранением
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Ингушетии женщину доставили в больницу с огнестрельным ранением. Она травмировала свою голову травматическим пистолетом своего мужа, который в момент происшествия не был дома.

Неаккуратное обращение с оружием едва не лишило жизни жительницу Ингушетии, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Как заявили в ведомстве, женщина оказалась в больнице с огнестрельным ранением в голове. Происшествие произошло в Сунженском районе.

После прибытия оперативников стало известно, что жительница ранила себя пистолетом "МР-79-9ТМ", который принадлежал ее мужу.

Стоит добавить, что мужа в момент инцидента не было дома. В настоящее время он проходит лечение в другом регионе.

Туристка насмерть сорвалась с водопада в горах Ингушетии

Туристка насмерть сорвалась с водопада в горах Ингушетии

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
990 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version