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Житель Ташкента печатал деньги на принтере

Житель Ташкента печатал деньги на принтере
© Фото: Telegram-канал Департамента при Генпрокуратуре
Изобретательного фальшивомонетчика схватили в Ташкенте. Мужчина изготавливал поддельные купюры, используя цветной принтер. Преступник сам же и реализовывал их.

Мужчину, изготавливавшего поддельные деньги, поймали в Ташкенте, рассказали в профильном департаменте при Генпрокуратуре Узбекистана.

Выяснилось, что преступник сам печатал и продавал фальшивые купюры. За подделку в 200 тыс сумов (более $17) он просил 60 тыс сумов ($5).

Правоохранители изъяли и вещдоки:

  • 31 купюра по 200 тыс сумов на бумаге А4,
  • цветной принтер,
  • прочее оборудование для фальшивомонетных работ.

В отношении задержанного открыто уголовное дело.

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