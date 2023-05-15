Житель Ташкента печатал деньги на принтере

Опубликовано: 21:27, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Telegram-канал Департамента при Генпрокуратуре

Изобретательного фальшивомонетчика схватили в Ташкенте. Мужчина изготавливал поддельные купюры, используя цветной принтер. Преступник сам же и реализовывал их.

Мужчину, изготавливавшего поддельные деньги, поймали в Ташкенте, рассказали в профильном департаменте при Генпрокуратуре Узбекистана.

Выяснилось, что преступник сам печатал и продавал фальшивые купюры. За подделку в 200 тыс сумов (более $17) он просил 60 тыс сумов ($5).

Правоохранители изъяли и вещдоки:

31 купюра по 200 тыс сумов на бумаге А4,

цветной принтер,

прочее оборудование для фальшивомонетных работ.

В отношении задержанного открыто уголовное дело.