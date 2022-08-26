Житель Махачкалы в суде ответит за организацию азартных игр

Житель Махачкалы организовал в дагестанской столице игорное заведение, зная о запрете подобных мест вне выделенных для этой цели локаций – теперь ему предстоит ответить за свои действия в суде, в отношении него возбуждено уголовное дело.

В скором времени суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении 20-летнего жителя Махачкалы, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Дагестану.

В январе нового 2024 года молодой человек арендовал помещение в Махачкале, установил в нем игровое оборудование, и с помощью интернета организовал в нем игровой зал для любителей азартных игр – причем, как показало следствие, он знал, что Махачкала не входит в число игровых зон, передает "АиФ-Дагестан".

Правоохранители закрыли заведение, изъяли оборудование, а организатору предъявили обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр.

Дело уже направлено на рассмотрение в суд, добавили в региональном управлении СКР.