Житель КЧР ответит в суде за участие в банде Басаева

Против жителя КЧР возбудили уголовное дело, его обвиняют в участии в нападении на военных в Чечне в составе банды Басаева. Дело передано в суд.

Жителя Карачаево-Черкесии будут судить за нападение на российских военных в Чечне в 1999 году в составе банды Шамиля Басаева, пишет пресс-служба СУ СКР.

По версии следствия, обвиняемый в октябре 1999 года был участником нападения на военных Минобороны РФ в станице Червленная. Тогда погибли 15 российских солдат.

В отношении жителя КЧР возбуждено уголовное дело за участие в банде, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих. Дело передано в суд.