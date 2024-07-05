Житель Дагестана устроил разборки из-за земли

Житель Карабудахкентского района Дагестана накануне застрелил человека в ходе земельного конфликта – еще трое его оппонентов попали в больницу после того, как решить вопрос миром, а потом дракой, не удалось.

Драка, разгоревшаяся накануне в селе Агачаул в Карабудахкентском районе Дагестана, переросла в стрельбу по оппонентам – в ходе разбирательства его житель достал оружие и сделал не менее 13 выстрелов, один человек погиб, еще трое попали в больницу, пишет Telegram-канал следственного управления СК РФ по республике.

"По данным следствия, 13 июля… на окраине села Агачаул на почве ранее возникших неприязненных отношений из-за земельного спора между местными жителями произошла драка, в ходе которой один из участников конфликта произвел имеющимся при себе огнестрельным короткоствольным орудием не менее 13 выстрелов в место скопления людей, в результате чего один человек погиб"

- СКР по Дагестану

По факту убийства и покушения на убийство местных жителей, а также незаконного приобретения, хранения, ношения оружия возбуждено уголовное дело, подозреваемый - 25-летний житель села Агачаул, задержан. В скором времени вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу решит суд, говорится в сообщении.