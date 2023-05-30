Житель Азербайджана выиграл турнир Fantasy Premier League

Опубликовано: 20:48, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт Английской Премьер-Лиги

Победителем Fantasy Premier League в сезоне 2022/23 стал уроженец Азербайджана Али Джахангиров. По итогам 38 туров чемпионата он набрал 2776 очков.

Житель Азербайджана Али Джахангиров занял первое место в турнире по fantasy-футболу Fantasy Premier League.

В игре принимало участие более 11,4 млн человек. Али набрал в соревнованиях 2776 очков.

Для победителя Fantasy Premier League текущего сезона предусмотрена недельная экскурсия по популярным туристическим местам Великобритания с бесплатным проживанием и проездом. Кроме того, ему подарят возможность бесплатно посетить несколько матчей чемпионата Англии в сезоне 2023/24 и понаблюдать за играми прямо из VIP-ложи. Также победителю вручат ряд других подарков.

Что такое fantasy-футбол?

Это виртуальная игра на основе реальных футбольных соревнований. Ее участники создают собственные команды из действующих игроков футбольных клубов. После каждого тура игроки получают очки за эффективные действия футболистов в матчах. Победителем турнира становится команда с наибольшим количеством очков.

Fantasy Premier League посвящена Английской Премьер-Лиге. В ней ежегодно участвуют более 10 млн человек.