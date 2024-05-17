Женщину подозревают в сборе средств для террористов в Ингушетии

Жительница Ингушетии собирала деньги для нужд террористов. Согласно последним данным, сейчас она находится в Сирии.

В Ингушетии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в содействии террористам. Об этом сказано в заявлении регионального управления СКР.

"По данным следствия, в 2016 году подозреваемая уехала в Сирию, где добровольно вступила в ряды международной организации, признанной решением Верховного Суда РФ террористической"

– пресс-служба

Там отметили, что подозреваемая также собирала деньги, которые затем были использованы для нужд террористов.

По данному факту заведено уголовное дело ч.4 ст.205.1 УК РФ. В настоящее время фигурантка находится в Сирии, ее объявили в розыск.