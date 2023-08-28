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Женщина в Туапсе получила 15 ударов ножом на пляже - виновный задержан

Женщина в Туапсе получила 15 ударов ножом на пляже - виновный задержан
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ревнивый знакомый нанес женщине 15 ножевых ударов. Инцидент случился на пляже, на глазах у других туристов. Они отогнали мужчину от жертвы, позже он был задержан.

На пляже под Туапсе загорающая женщина была изрезана ножом - на нее напал знакомый местный житель.

Приехавшая на курорт из Салехарда 35-летняя женщина получила не менее 15 ударов ножом от местного 25-летнего мужчины. Причиной нападения стала ревность. Мужчина кинулся на знакомую с ножом на пляже санатория в Сосновом. Это произошло вечером 25 августа. Туристы, наблюдавшие преступление, сначала разбежались, но затем отбили жертву у преступника с помощью шезлонга. Инцидент был зафиксирован камерой наблюдения.

Напавший пытался сбежать, но был передан полиции. Туапсинский районный суд 27 августа арестовал его на два месяца.

Женщина госпитализирована, ее жизни ничто не угрожает, она находится в сознании.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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