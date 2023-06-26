Землетрясения участились – почему? В Сочи дали ответ

Опубликовано: 11:36, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В последнее время в черноморских регионах стали значительно чаще случаться землетрясения. Это связано с ростом молодых гор, говорят сейсмологи.

Землетрясения на Кавказе и в его предгорьях связаны с ростом молодых гор, объясняют ученые.

За полтора месяца на территории Краснодарского края, по данным МЧС, зафиксировали восемь землетрясений, их магнитуда не превышала 4 баллов.

Глава сейсмологической станции Сочи Елена Карпович заверила, что череда случившихся землетрясений не должна пугать местное население или туристов, это естественные процессы и они не связаны с мощнейшим бедствием, потрясшим весной Турцию.

"Тектонические разломы идут в горах, по морю, плиты сдвигаются и раздвигаются, это же живой организм - земля. Постоянно есть какое-то движение"

– сейсмолог

Когда прекратятся землетрясения?

Специалист отметила, что предсказывать и прогнозировать землетрясения невозможно. Толчки могут растягиваться даже на месяц, а могут проходить за день. В Краснодарском крае и соседних регионах эти природные явления, скорее всего, будут повторяться в ближайшее время.

Едва ощутимые подземные толчки показывают, что происходит высвобождение накопившейся в недрах энергии, рассказала специалист в беседе с РИА Новости. В районе Сочи, когда горы растут, землетрясения происходят чаще трех раз в год. В июне дрожь земли фиксировалась в основном неподалеку от Туапсе.

"Это же молодые горы, им еще расти и расти. Урал (уральские горы), которому миллиарды лет, он уже не растет, а кавказские растут"

– сейсмолог