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Землетрясение произошло неподалеку от Анапы и Новороссийска

Землетрясение произошло неподалеку от Анапы и Новороссийска
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В районе Новороссийска в море случилось землетрясение, его сила оценивается в 3,6. Жители черноморских курортов ощутили подземные толчки, пострадавших нет.

Землетрясение зафиксировали сейсмологи в районе Новороссийска и Анапы, оно случилось в Черном море, но ощущалось на суше.

Подземные толчки магнитудой 3,6 были зарегистрированы в 19.25 в четверг. Эпицентр находился в море на глубине 74 км и в 34 км от Новороссийская, в 30 км от Анапы.

Природное явление ощущалось как в Новороссийске, так и в Анапе. Пострадавших нет.

Это как минимум третье землетрясение в Черном море в районе российского побережья за последние дни. Сегодня утром подземные толчки отмечались в районе Севастополя и Балаклавы, а 20 июня неподалеку Туапсе.

Рядом с Севастополем зафиксировано почти пятибалльное землетрясение

Рядом с Севастополем зафиксировано почти пятибалльное землетрясение

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