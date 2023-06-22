Опубликовано: 21:30, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В районе Новороссийска в море случилось землетрясение, его сила оценивается в 3,6. Жители черноморских курортов ощутили подземные толчки, пострадавших нет.

Землетрясение зафиксировали сейсмологи в районе Новороссийска и Анапы, оно случилось в Черном море, но ощущалось на суше.

Подземные толчки магнитудой 3,6 были зарегистрированы в 19.25 в четверг. Эпицентр находился в море на глубине 74 км и в 34 км от Новороссийская, в 30 км от Анапы.

Природное явление ощущалось как в Новороссийске, так и в Анапе. Пострадавших нет.

Это как минимум третье землетрясение в Черном море в районе российского побережья за последние дни. Сегодня утром подземные толчки отмечались в районе Севастополя и Балаклавы, а 20 июня неподалеку Туапсе.