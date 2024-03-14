Вестник Кавказа

Земельные участки бесплатно раздали многодетным семьям в Черкесске

Земельные участки бесплатно раздали многодетным семьям в Черкесске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Многодетные семьи в Черкесске получили бесплатные земельные участки. Об этом проинформировал мэр республиканской столицы.

Власти Черкесска предоставили многодетным семьям земельные участки. Стоит отметить, что участки предоставлялись на безвозмездной основе.

«В ходе первой церемонии в этом году вручили документы на земельные участки в юго-восточной части города около 30 семьям с тремя и более детьми. С 2012 года участки под индивидуальное жилищное строительство получили 815 многодетных семей Черкесска»

– мэр столицы Карачаево-Черкесии Алексей Баскаев

Большое количество детей в семье часто становится вызовом для родителей. Финансовая нагрузка, связанная с обеспечением детей всем необходимым, может быть огромной.

Помимо поддержки многодетных семей, инициатива по предоставлению земельных участков способствует развитию территории.

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