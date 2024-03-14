Земельные участки бесплатно раздали многодетным семьям в Черкесске

Многодетные семьи в Черкесске получили бесплатные земельные участки. Об этом проинформировал мэр республиканской столицы.
Власти Черкесска предоставили многодетным семьям земельные участки. Стоит отметить, что участки предоставлялись на безвозмездной основе.
«В ходе первой церемонии в этом году вручили документы на земельные участки в юго-восточной части города около 30 семьям с тремя и более детьми. С 2012 года участки под индивидуальное жилищное строительство получили 815 многодетных семей Черкесска»
– мэр столицы Карачаево-Черкесии Алексей Баскаев
Большое количество детей в семье часто становится вызовом для родителей. Финансовая нагрузка, связанная с обеспечением детей всем необходимым, может быть огромной.
Помимо поддержки многодетных семей, инициатива по предоставлению земельных участков способствует развитию территории.