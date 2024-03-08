Вестник Кавказа

Дачи в Карачаево-Черкесии значительно подешевели

Дачи в Карачаево-Черкесии значительно подешевели
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Эксперты рынка недвижимости фиксируют значительное снижение  стоимость аренды дач и квартир.

Аренда недвижимости в КЧР – квартир и дач – подешевела на 6,2% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

По словам экспертов, для этого есть несколько причин: от снижения доходов населения, до качества предлагаемой недвижимости.

В то же время отмечается, что в целом для страны такая тенденция нехарактерна. Согласно статистике, за последний год стоимость аренды частных домов в большинстве регионов РФ выросла на 21,6%, достигнув в среднем 39 700 рублей в месяц за объект.

«Ставки аренды выросли в большинстве регионов. В среднем с марта прошлого года стоимость аренды частного дома в РФ увеличилась на 21,6%, до 39 679 рублей в месяц за объект»

– исследование федерального портала «Мир квартир»

Одной из основных причин роста цен на аренду частных домов является увеличение спроса на загородное жилье.   

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1225 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Энергетики КЧР воспитывают платежную дисциплину рублем

Энергетики КЧР воспитывают платежную дисциплину рублем

Абхазия вошла в лидеры бронирований на базах отдыха в марте

Абхазия вошла в лидеры бронирований на базах отдыха в марте

Карачаево-Черкесия впервые примет туристический поезд

Карачаево-Черкесия впервые примет туристический поезд

Двое экс-полицейских получили сроки за взяточничество в Карачаево-Черкесии

Двое экс-полицейских получили сроки за взяточничество в Карачаево-Черкесии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы