Дачи в Карачаево-Черкесии значительно подешевели

Эксперты рынка недвижимости фиксируют значительное снижение стоимость аренды дач и квартир.

Аренда недвижимости в КЧР – квартир и дач – подешевела на 6,2% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

По словам экспертов, для этого есть несколько причин: от снижения доходов населения, до качества предлагаемой недвижимости.

В то же время отмечается, что в целом для страны такая тенденция нехарактерна. Согласно статистике, за последний год стоимость аренды частных домов в большинстве регионов РФ выросла на 21,6%, достигнув в среднем 39 700 рублей в месяц за объект.

«Ставки аренды выросли в большинстве регионов. В среднем с марта прошлого года стоимость аренды частного дома в РФ увеличилась на 21,6%, до 39 679 рублей в месяц за объект»

– исследование федерального портала «Мир квартир»

Одной из основных причин роста цен на аренду частных домов является увеличение спроса на загородное жилье.