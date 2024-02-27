Вестник Кавказа

Карачаево-Черкесия впервые примет туристический поезд

Карачаево-Черкесия впервые примет туристический поезд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристический поезд «Жемчужина Кавказа» впервые проедет по территории Карачаево-Черкесию. Путешествие начнется 8 мая на юге Западной Сибири.

В этом году туристический поезд "Жемчужина Кавказа" впервые посетит Карачаево-Черкесию - один из самых красивых регионов России. Гости смогут окунуться в уникальную атмосферу этого места, изучить местные обычаи и традиции, насладиться горными пейзажами и гостеприимством местных жителей.

Маршрут "Жемчужины Кавказа"

Путешествие начнется 8 мая на юге Западной Сибири и пройдет через несколько субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

«Экскурсионный поезд начнет свое движение 8 мая на юге Западной Сибири и пройдет по маршруту Тюмень - Екатеринбург - Самара - Черкесск - Нальчик - Грозный - Дербент - Самара - Екатеринбург – Тюмень»

– пресс-службе Минтуризма республики

По слова организаторов, гости смогут познакомиться с удивительными культурными достопримечательностями, попробовать национальную кухню, посетить музеи и выставки, и, конечно же, насладиться потрясающими видами горных пейзажей.

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