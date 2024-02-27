Карачаево-Черкесия впервые примет туристический поезд

В этом году туристический поезд "Жемчужина Кавказа" впервые посетит Карачаево-Черкесию - один из самых красивых регионов России. Гости смогут окунуться в уникальную атмосферу этого места, изучить местные обычаи и традиции, насладиться горными пейзажами и гостеприимством местных жителей.
Маршрут "Жемчужины Кавказа"
Путешествие начнется 8 мая на юге Западной Сибири и пройдет через несколько субъектов Северо-Кавказского федерального округа.
«Экскурсионный поезд начнет свое движение 8 мая на юге Западной Сибири и пройдет по маршруту Тюмень - Екатеринбург - Самара - Черкесск - Нальчик - Грозный - Дербент - Самара - Екатеринбург – Тюмень»
– пресс-службе Минтуризма республики
По слова организаторов, гости смогут познакомиться с удивительными культурными достопримечательностями, попробовать национальную кухню, посетить музеи и выставки, и, конечно же, насладиться потрясающими видами горных пейзажей.