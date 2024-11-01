Зеленая зона открылась на COP29 в Азербайджане

В Баку дали старт мероприятиям в Зеленой зоне на COP29. Официальной частью выступила платформа The Extreme Hangout от молодежи.

Мероприятия в Зеленой зоне стартовали в рамках COP29 в Баку. Это открытая для общественности часть Конференции ООН по изменению климата, включающая различные события на тему экологии.

Платформа The Extreme Hangout, со слов ее представительницы Кэтрин Бэтли, выступила в качестве официальной части Зеленой зоны на COP29. Она дает уникальные возможности для организаций и компаний, которые борются с климатическими изменениями.

«Цель The Extreme Hangout – создать возможности для молодых новаторов предложить реальные, устойчивые пути решения и сформировать глобальную климатическую повестку путем сотрудничества с новыми партнерами и спикерами»

- Кэтрин Бэтли

The Extreme Hangout возглавляет молодежь, которая создаст динамичное обсуждение климатических вопросов в рамках климатического мероприятия.

Напомним, что COP29 стартовало сегодня в азербайджанской столице. Оно продлится 10 дней и завершится 22 ноября. Туда съехались участники из более чем 80 стран. На открытии уже выступил президент COP29 и глава министерства экологии Азербайджана Мухтар Бабаев и выразил благодарность всем борцам с климатическими изменениями.