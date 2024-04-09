Вестник Кавказа

Завтра в Краснодаре ждут летнюю жару

Девушка отдыхает на скамейке в парке в жаркую погоду
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже завтра на Кубани установится аномальная жара – сюда придут южные воздушные массы, которые принесут с собой фактически летнее тепло: воздух в столице края прогреется до 32 градусов, заверили в Гидрометцентре России.

В Краснодар в середине апреля придет летняя погода – уже сегодня благодаря южным воздушным массам, хлынувшим в регион, температура воздуха в краевом центре остановится на отметке в 26 градусов тепла, а уже завтра она преодолеет 30-градусный рубеж и термометры покажут 32 градуса со знаком плюс, прогнозирует Гидрометцентр России.

Как заявил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, на юге европейской части России ожидаются высокие температуры, а температура выше 30 градусов в регионе прогнозируется в 2024 году впервые, передает ТАСС.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что к выходным в центральный регион России придут заморозки и снегопады – уже в предстоящую пятницу, 19 апреля, в Москве и Московской области к вечеру похолодает до ноля градусов, а ночью воздух может остыть до отрицательных значений.

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