Москвичам пообещали апрельские заморозки и снегопады

В ночь с пятницы на субботу в столичный регион снова вернутся холода: синоптики Гидрометцентра России прогнозируют, что температура в Москве опустится до нулевых значений, а вместо дождя в столице пойдет мокрый снег.

Нынешняя ранняя весна обманчива: уже в предстоящую пятницу, 19 апреля, в Москве и Московской области к вечеру похолодает до ноля градусов, а ночью воздух может остыть до отрицательных значений. Если погода будет малооблачной, возможны заморозки и выпадение мокрого снега, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В субботу меняется циркуляция, и воздушные массы будут поступать с запада, но сформированы они в северных регионах. Поэтому понижение температуры ночью до 0 - плюс 5 градусов. А дневные температуры - 9 - 14 градусов"

- Роман Вильфанд

Но и это – еще не предел: если погода будет малооблачной, возможны и более низкие температуры, а также осадки в виде мокрого снега и дождя, передает РИА Новости.

Впрочем, синоптик не считает такое понижение температуры в апреле чем-то аномальным – а вот что касается предстоящих выходных, то четкой климатической карты для них пока нет, она еще может корректироваться, добавил Вильфанд.