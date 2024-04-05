Жителей двух республик Северного Кавказа предупредили о подтоплениях

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в эти выходные в КБР и КЧР. В обеих республиках объявили экстренное предупреждение.

В течение ближайших нескольких дней в двух республиках Северного Кавказа ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информируют региональные главки МЧС.

Согласно прогнозу синоптиков, с 12 по 14 апреля включительно в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии будут идти ливни, сопровождающиеся грозой, градом и шквалистым ветром до 20-25 метров в секунду.

В связи с этим на территории республик объявили экстренное предупреждение.

В ведомстве предупреждают, что в КЧР из-за непогоды вода в водоемах может подняться до неблагоприятных отметок, а в горный районах не исключено образование небольших селей.

В то же время в КБР возможны подтопления низменностей в населенных пунктах, подмыв опор ЛЭП и повреждения сельхозкультур.