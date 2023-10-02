Завхоз избербашской АЗС стрелял в подростка из пневматики

Опубликовано: 18:01, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Подросток, работавший на автомойке по соседству с автозаправочной станцией в дагестанском Избербаше, вывел из себя завхоза АЗС, и тот достал пневматическую винтовку.

Шестнадцатилетний подросток, подрабатывавший на мойке машин и зачастивший в гости на соседнюю автозаправочную станцию в дагестанском Избербаше, получил пулю из пневматического ружья от завхоза АЗС, сообщает в своем Telegram-канале МВД республики.

"В Избербаше на территории автозаправочной станции по улице Буйнакского 58-летний местный житель выстрелил из пневматического ружья в 16-летнего горожанина. В результате молодой человек с проникающим ранением в область груди госпитализирован"

- МВД Дагестана

Как рассказал подозреваемый в отделе полиции, периодически подросток заходил к нему в гости, чем раздражал его. Замечания мойщик игнорировал, поэтому мужчина выстрелил в подростка.

Пневматическое ружье у него изъяли, возбуждено уголовное дело, подозреваемому предстоит ответить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью парня в суде.