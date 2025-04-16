Заседание Рабочей группы высокого уровня по Каспию прошло в Москве

В Москве было проведено X заседание Рабочей группы высокого уровня по Каспийскому морю, сообщил руководитель российской делегации на многосторонних переговорах по Каспию Михаил Петраков.
По его словам, мероприятие прошло в российской столице 5-7 мая. В нем принимали участие заместители министров иностранных дел или полномочные представители всех прикаспийских государств – Азербайджана, Ирана, Казахстана, России, Туркменистана.
Петраков уточнил, что в ходе заседания рассматривалось сотрудничество, которое ведется на Каспийском море.
"Обсудили вопросы подготовки очередной встречи министров иностранных дел "пятерки", запланированной в Туркменистане, а также методику установления прямых исходных линий на Каспийском море"
– руководитель российской делегации
По словам дипломата, дипломаты заявили, что признательны российской стороне за высокий уровень, на котором была организована встреча.
Петраков добавил, что очередное заседание рабочей группы пройдет в Туркменистане.