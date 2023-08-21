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Жара в Кабардино-Балкарии сменится ливнями

Жара в Кабардино-Балкарии сменится ливнями
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Из лета в осень в ближайшее время придется окунуться Кабардино-Балкарии – штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погоды распространило МЧС региона.

Уже сегодня в Кабардино-Балкарии (КБР) резко ухудшится погода – в регион придут ливни и грозы, которые будут сопровождаться штормовым ветром, причем катаклизмы будут резкими и ожидаются уже в ближайшие часы, сообщает ГУ МЧС России по КБР.

Жителей региона ожидает весь "штормовой букет" - сильные дожди, грозы, ливни с градом, при этом скорость ветра будет достигать 25 м/с, и такая погода продлится как минимум до среды, 23 августа, - передает "Интерфакс".

Спасатели предупреждают, что столь быстрые погодные метаморфозы могут вылиться в подъем рек местами до неблагоприятных отметок, в горах - сход небольших селей, а также иных чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера.

Напомним, до этого дня на территории КБР тоже действовало предупреждение – но из-за чрезвычайной пожароопасности и угрозы природных пожаров, однако сегодня оно внезапно поменялось.

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