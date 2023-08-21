В Северной Осетии объявили штормовое предупреждение из-за дождей

В ближайшие три дня в Северной Осетии будут идти сильные грозовые дожди. Все это будет сопровождаться сильным ветром, предупредили в МЧС.
В Северной Осетии объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Там отметили, что 21,22 и 23 августа в республике будут идти сильные дожди с грозой и градом. В ведомстве также предупреждают о шквалистом ветре до 25 метров в секунду.
В связи с неблагоприятными погодными условиями вода в реках может подняться до опасных значений, а в горных районах возможны оползни.