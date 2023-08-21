В Северной Осетии объявили штормовое предупреждение из-за дождей

Опубликовано: 18:03, 21 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ближайшие три дня в Северной Осетии будут идти сильные грозовые дожди. Все это будет сопровождаться сильным ветром, предупредили в МЧС.

В Северной Осетии объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Там отметили, что 21,22 и 23 августа в республике будут идти сильные дожди с грозой и градом. В ведомстве также предупреждают о шквалистом ветре до 25 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными погодными условиями вода в реках может подняться до опасных значений, а в горных районах возможны оползни.