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В Северной Осетии объявили штормовое предупреждение из-за дождей

В Северной Осетии объявили штормовое предупреждение из-за дождей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В ближайшие три дня в Северной Осетии будут идти сильные грозовые дожди. Все это будет сопровождаться сильным ветром, предупредили в МЧС.

В Северной Осетии объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Там отметили, что 21,22 и 23 августа в республике будут идти сильные дожди с грозой и градом. В ведомстве также предупреждают о шквалистом ветре до 25 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными погодными условиями вода в реках может подняться до опасных значений, а в горных районах возможны оползни.

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