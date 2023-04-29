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Запуск вечерних электричек из Махачкалы в Дербент назначен на май

Запуск вечерних электричек из Махачкалы в Дербент назначен на май
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дополнительные электрички будут курсировать между Махачкалой и Дербентом до конца лета. Они облегчат дорогу как жителям Дагестана, так и гостям республики в вечернее время суток.

С мая текущего года из Махачкалы в сторону Дербента будут запущены дополнительные электрички, сообщил глава самого южного города России Рустамбек Пирмагомедов.

Запуск электричек запланирован на 1 мая, движение поездов продлится до 31 августа. Транспорт из столицы Дагестана доставит жителей и гостей региона за два часа, время отъезда с вокзала – 19:22 мск. В свою очередь, поезд Дербент-Махачкала доставит пассажиров за 2 часа 13 минут, время отъезда – 21:13.

Как отметил мэр города, вечерние электрички облегчат путь жителям Дагестана и туристам.

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