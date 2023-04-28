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Татарский театр покажет два спектакля в Дербенте 

Татарский театр покажет два спектакля в Дербенте 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Дербент с гастролями впервые приезжает Атнинский татарский государственный драмтеатр имени Габдуллы Тукая. В рамках проекта "Большие гастроли" он даст для дагестанских зрителей два спектакля. 

Уже сегодня, 28 апреля, в дагестанском Дербенте впервые выступит театр из Татарстана, сообщили в пресс-службе министерства культуры Дагестана. 

Дагестанским театралам Атнинский татарский государственный драмтеатр имени Габдуллы Тукая покажет спектакль "Осенний вальс", а в субботу, 29 апреля, они смогут посмотреть комедию "Дом мечты". Примечательно, что спектакли труппа будет играть на татарском языке, однако будет вестись синхронный перевод на русский, передает ТАСС. 

Все показы пройдут в рамках программы "Большие гастроли", которая реализуется Росконцертом по всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкульта России. 

А уже в июне Татарстан с обменными гастролями посетит Табасаранский драматический театр, добавили в пресс-службе.

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