Татарский театр покажет два спектакля в Дербенте 

Опубликовано: 2:28, 28 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дербент с гастролями впервые приезжает Атнинский татарский государственный драмтеатр имени Габдуллы Тукая. В рамках проекта "Большие гастроли" он даст для дагестанских зрителей два спектакля.

Уже сегодня, 28 апреля, в дагестанском Дербенте впервые выступит театр из Татарстана, сообщили в пресс-службе министерства культуры Дагестана.

Дагестанским театралам Атнинский татарский государственный драмтеатр имени Габдуллы Тукая покажет спектакль "Осенний вальс", а в субботу, 29 апреля, они смогут посмотреть комедию "Дом мечты". Примечательно, что спектакли труппа будет играть на татарском языке, однако будет вестись синхронный перевод на русский, передает ТАСС.

Все показы пройдут в рамках программы "Большие гастроли", которая реализуется Росконцертом по всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкульта России.

А уже в июне Татарстан с обменными гастролями посетит Табасаранский драматический театр, добавили в пресс-службе.