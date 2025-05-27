Запущена полетная программа на курорт Sea Breeze из Москвы

Первый самолет AZAL привез россиян из Москвы в Баку на курорт Sea Breeze. Подобные рейсы будут выполняться четыре раза в неделю до середины сентября.

Самолет AZAL выполнил первый рейс из столицы России в Азербайджан в рамках полетной программы на курорт Sea Breeze, который находится на берегу Каспийского моря, рассказал туроператор FUN&SUN.

"1 июня в аэропорту Баку им. Гейдара Алиева состоялась торжественная встреча туристов, которые прилетели рейсом AZAL из Москвы в рамках полетной программы на курорт Seе Breeze, расположенный в 30 км от столицы Азербайджана на побережье Каспийского моря"

- пресс-служба туроператора FUN&SUN

Уточняется, что полеты будут выполняться четыре раза в неделю: по средам, четвергам и выходным дням. Они продлятся до середины сентября.

Азербайджан в 2025 году может стать недорогой альтернативой отдыху в Египте и Турции, отметили в пресс-службе. Пляжный отдых здесь сочетается с разнообразной культурной программой и шопингом в Баку, который находится в получасе езды от курорта.

Стоит отметить, что Sea Breeze – это город-курорт на берегу Каспийского моря, создание которого стартовало еще в 2007 году. Для туристов доступны 7 км пляжей, виллы с бассейнами, апартаменты, рестораны, бары и фитнес-залы.