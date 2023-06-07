Запрет на вылов сига в Севане продлили

Популяция сига в озере Севан сокращается. На фоне этого продлен запрет на вылов и снижена квота. Ожидается, что сезон вылова будет открыт с марта.

В Армении продлили действие запрета на вылов сига в промышленном масштабе из озера Севан.

Напомним, запрет был введен в конце ноября прошлого года из-за нереста сига, и должен был быть снят 20 января.

"С 20 января не разрешим. Ужесточение мер обусловлено периодом интенсивного нереста сига и необходимостью более жесткого контроля. Разрешить вылов планируется с 1 марта до 1 сентября"

– глава департамента по управлению биоресурсами Министерства окружающей среды Армении Севак Балоян

Напомним, частная ловля сига запрещена полностью. Вылов рыбы предприятиями разрешен только в определенный сезон и при наличии специального разрешения. При этом в 2024 году решено снизить лимит вылова, он составит 255 т вместо 300 т - в Севане сокращается популяция сига.

"Согласно исследованиям НАН, в последние годы наблюдалась положительная динамика, популяция сига росла, однако в этом году, к сожалению, зафиксирован определенный спад. Поэтому, по крайней мере на начало сезона, установлена меньшая квота"

– Балоян

Почему сиг в Севане исчезает?

Обитатели Севана страдают от загрязнений - в озеро отходы сбрасывают прибрежные отели и базы отдыха, кроме того в водоем впадают реки, чистота которых также находится под вопросом. Кроме того, проблемой озера является цветение, связанное с нехваткой воды, в перспективе это может привести к заболачиванию Севана - визитной карточки Армении.