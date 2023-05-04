Запасы нефти на юге Турции оценили в $70 миллиардов

Опубликовано: 8:29, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

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Новые месторождения нефти, обнаруженные на юге Турции, содержат "черного золота" на $70 млрд, сообщил глава TPAO Мелих Хан Бильгин.

Новые месторождения нефти, обнаруженные на юго-востоке Турции в горах Габар у города Джизре производительностью порядка 100 тыс баррелей в сутки, принесут бюджету страны не менее $70 млрд, заявил гендиректор концерна TPAO Мелих Хан Бильгин.

"Потенциал месторождений оценивается в 1 млрд баррелей. Обнаруженная до этого нефть в Турции была низкого качества, а на новом месторождении нефть "арабского" качества, очень чистая", - заявил Бильгин телеканалу CNN Turk, передает РИА Новости.

Нефть залегает на глубине в 2,6 км, уточнил президент, отметив: месторождения позволят добывать больше нефти, чем сейчас: ежегодный доход бюджета составит $3 млрд, а на уровень добычи в 100 тыс баррелей в сутки можно будет выйти в течение двух лет.

Напомним, об обнаружении на юго-востоке Турции месторождения с запасами 150 млн баррелей чистых запасов нефти (примерно 21,3 млн т), в декабре минувшего 2022 года заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал это одним из 10 крупнейших открытий, сделанных на суше.