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Заморозки случатся в Подмосковье во вторник

Заморозки случатся в Подмосковье во вторник
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Предстоящая ночь в столичном регионе может быть морозной. МЧС предупреждает о минусовых температурах и просит водителей быть бдительными.

МЧС по Московской области, опираясь на прогноз метеорологов, опубликовало предупреждение о заморозке.

«В ночные и утренние часы 19 сентября местами по Московской области ожидаются заморозки минус 2–0 градусов»

– МЧС по региону

Дороги могут быть скользкими в ночные часы и утром во вторник, автомобилистов просят не превышать скоростной режим и не совершать резких маневров на дороге.

Отметим, что в четверг в Москву и Подмосковье на несколько дней вновь придет летняя погода, солнце будет прогревать воздух до плюс 26.

Лето вернется в Москву в четверг

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