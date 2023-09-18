Заморозки случатся в Подмосковье во вторник

Предстоящая ночь в столичном регионе может быть морозной. МЧС предупреждает о минусовых температурах и просит водителей быть бдительными.
МЧС по Московской области, опираясь на прогноз метеорологов, опубликовало предупреждение о заморозке.
«В ночные и утренние часы 19 сентября местами по Московской области ожидаются заморозки минус 2–0 градусов»
– МЧС по региону
Дороги могут быть скользкими в ночные часы и утром во вторник, автомобилистов просят не превышать скоростной режим и не совершать резких маневров на дороге.
Отметим, что в четверг в Москву и Подмосковье на несколько дней вновь придет летняя погода, солнце будет прогревать воздух до плюс 26.