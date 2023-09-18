Лето вернется в Москву в четверг

Опубликовано: 9:48, 18 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

До плюс 26 обещают жителям столицы в конце этой недели. Новая волна тепла позволит насладиться солнцем - уф-индекс будет безопасным.

Летнее тепло вновь ожидается в Москве в конце рабочей недели.

Ближайшие дни в столице 18-20 градусов, могут случаться небольшие дожди, поделился научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Настоящая летняя погода прогнозируется с четверга. В этот день прогнозируются до плюс 20-24 градусов, в пятницу - до плюс 21-26 градусов. Это августовская погода, температура выше нормы на 6 градусов"

– специалист

Возвращение лета будет связано с выносом воздушных масс из Африки и со Средиземноморья. Предстоящее бабье лето порадует солнцем, синоптик рекомендует не упускать возможность и проводить побольше времени на воздухе, пишет ТАСС.

"В Центральной России ультрафиолетовый индекс будет 1-2 единицы, поэтому на солнце очень полезно находиться и загорать. Даже детям. Врачи говорят, что сентябрьское солнце очень полезное, способствует выработке витамина D"

– Вильфанд