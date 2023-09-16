Бесплатно в Москве: запущены прогулки на теплоходе от Печатников

Опубликовано: 20:08, 16 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новый бесплатный прогулочный речной маршрут открылся в Москве. Кораблики курсируют каждые 30 минут и делают три остановки в пути.

Жители и гости столицы с сегодняшнего дня могут бесплатно совершить прогулку по Москве-реке от Печатников.

«С 16 сентября теплоходы будут отправляться от причала Печатники, остановятся у причала Кленовый Бульвар и возле Южного речного вокзала, дойдут до Автозаводского моста, а затем проследуют обратно. Каждые полчаса с 10:00 до 22:00 по маршруту будут курсировать четыре теплохода»

– сайт мэра Москвы

Всего в городе 11 бесплатных речных маршрута, на них заняты теплоходы со стеклянной откидывающейся крышей.

Бесплатные речные прогулки организуются в столице уже пять лет.

Также в столице можно найти множество платных речных перевозчиков, маршрутная сеть разнообразна и включает туристические локации.

В Москве стоит бабье лето, теплая солнечная погода располагает к водным прогулкам. По мнению синоптиков, этой осенью периодов теплой летней погоды будет несколько.