Бесплатно в Москве: запущены прогулки на теплоходе от Печатников

Жители и гости столицы с сегодняшнего дня могут бесплатно совершить прогулку по Москве-реке от Печатников.
«С 16 сентября теплоходы будут отправляться от причала Печатники, остановятся у причала Кленовый Бульвар и возле Южного речного вокзала, дойдут до Автозаводского моста, а затем проследуют обратно. Каждые полчаса с 10:00 до 22:00 по маршруту будут курсировать четыре теплохода»
– сайт мэра Москвы
Всего в городе 11 бесплатных речных маршрута, на них заняты теплоходы со стеклянной откидывающейся крышей.
Бесплатные речные прогулки организуются в столице уже пять лет.
Также в столице можно найти множество платных речных перевозчиков, маршрутная сеть разнообразна и включает туристические локации.
В Москве стоит бабье лето, теплая солнечная погода располагает к водным прогулкам. По мнению синоптиков, этой осенью периодов теплой летней погоды будет несколько.