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Заморозки в Москве: автомобилистов призывают к бдительности

Заморозки в Москве: автомобилистов призывают к бдительности
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российскую столицу сегодня ночью могут накрыть заморозки, предупреждают городские власти. Тем, кто не поменял резину на зимнюю, стоит отказаться от пользования личным автомобилем.

Температура воздуха в Москве упадет ниже нуля этой ночью, и на дорогах возможна гололедица. Предупреждение для автомобилистов распространил комплекс городского хозяйства.

"Переход температуры через 0°C в сторону отрицательных значений ожидается в ночь на 11 октября. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети"

– московские власти

Чиновники заверили, что в случае необходимости дороги будут обработаны. Однако автолюбителей все же просят:

  • быть максимально бдительными,
  • не превышать скорость,
  • держать безопасную дистанцию,
  • не пользоваться автомобилем с летней резиной.
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