Заморозки в Москве: автомобилистов призывают к бдительности

Опубликовано: 18:17, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российскую столицу сегодня ночью могут накрыть заморозки, предупреждают городские власти. Тем, кто не поменял резину на зимнюю, стоит отказаться от пользования личным автомобилем.

Температура воздуха в Москве упадет ниже нуля этой ночью, и на дорогах возможна гололедица. Предупреждение для автомобилистов распространил комплекс городского хозяйства.

"Переход температуры через 0°C в сторону отрицательных значений ожидается в ночь на 11 октября. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети"

– московские власти

Чиновники заверили, что в случае необходимости дороги будут обработаны. Однако автолюбителей все же просят:

быть максимально бдительными,

не превышать скорость,

держать безопасную дистанцию,

не пользоваться автомобилем с летней резиной.