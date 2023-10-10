Заморозки в Москве: автомобилистов призывают к бдительности

Российскую столицу сегодня ночью могут накрыть заморозки, предупреждают городские власти. Тем, кто не поменял резину на зимнюю, стоит отказаться от пользования личным автомобилем.
Температура воздуха в Москве упадет ниже нуля этой ночью, и на дорогах возможна гололедица. Предупреждение для автомобилистов распространил комплекс городского хозяйства.
"Переход температуры через 0°C в сторону отрицательных значений ожидается в ночь на 11 октября. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети"
– московские власти
Чиновники заверили, что в случае необходимости дороги будут обработаны. Однако автолюбителей все же просят:
- быть максимально бдительными,
- не превышать скорость,
- держать безопасную дистанцию,
- не пользоваться автомобилем с летней резиной.