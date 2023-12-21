Замерзающих на трассе пассажиров сломавшегося автобуса спасли в Казахстане

Трагедия едва не произошла в Актюбинской области: автобус с десятками пассажиров, среди которых были дети, сломался на трассе по пути в российский Челябинск.

Автобус с пассажирами вышел из строя по пути из Шымкента в Челябинск в морозы в Казахстане, на помощь пришли полицейские. Подробности рассказали в полиции Казахстана.

Сегодня ночью, ближе к утру, патрульные полицейские заметили неподалеку от поселка Талдысай (Айтекебийский район) стоявший на обочине автобус.

Оказалось, что транспортное средство заглохло из-за мороза. В нем было трое водителей, все – граждане Казахстана. В салоне также находились пассажиры-иностранцы: 53 взрослых и шестеро детей.

Все они были эвакуированы и нашли приют в теплых помещениях. Помощь врачей никому не потребовалась.

На момент написания новости в поселке Талдысай было минус 24 градуса, по ощущениям – минус 31 градус.