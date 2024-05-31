Закон об иноагентах в Грузии: США введут санкции без колебаний

Власти США не будут откладывать в долгий ящик введение санкций против властей Грузии, предупредил глава пресс-службы Госдепа, имея в виду ограничения, связанные с законом об иноагентах.
"Мы ясно дали понять, что без колебаний будем их вводить"
– Мэтью Миллер
В то же время дипломат уточнил, что на данный момент никакие санкции не действуют, и официального объявления о будущих рестрикциях не звучало.
Напомним, ранее, 24 мая, госсекретарь Энтони Блинкен заявил о введении санкций против представителей властей Грузии, которые виновны в подрыве демократии в стране. Позже грузинский премьер Ираклий Кобахидзе сообщил, грузинско-американские отношения нуждаются в пересмотре.
Закон об иноагентах – в чем суть?
Закон "О прозрачности иностранного влияния" призван, как следует из его названия, "вывести из тени" НПО и СМИ, функционирующие за счет иностранных средств. Организации, которые хотя бы на 20% финансируются из-за рубежа, должны будут войти в особый реестр, а потом раз в год подавать декларацию. Если они этого не сделают, то им придется заплатить штраф. Нарушителям также угрожает арест имущества и далее закрытие.