Закон об иноагентах в Грузии: США введут санкции без колебаний

В Госдепартаменте США заявили о решимости Вашингтона ввести санкции против Грузии, где в скором времени начнет действовать закон об иноагентах. В то же время уточняется, что конкретные ограничения пока не установлены.

Власти США не будут откладывать в долгий ящик введение санкций против властей Грузии, предупредил глава пресс-службы Госдепа, имея в виду ограничения, связанные с законом об иноагентах.

"Мы ясно дали понять, что без колебаний будем их вводить"

– Мэтью Миллер

В то же время дипломат уточнил, что на данный момент никакие санкции не действуют, и официального объявления о будущих рестрикциях не звучало.

Напомним, ранее, 24 мая, госсекретарь Энтони Блинкен заявил о введении санкций против представителей властей Грузии, которые виновны в подрыве демократии в стране. Позже грузинский премьер Ираклий Кобахидзе сообщил, грузинско-американские отношения нуждаются в пересмотре.

Закон об иноагентах – в чем суть?

Закон "О прозрачности иностранного влияния" призван, как следует из его названия, "вывести из тени" НПО и СМИ, функционирующие за счет иностранных средств. Организации, которые хотя бы на 20% финансируются из-за рубежа, должны будут войти в особый реестр, а потом раз в год подавать декларацию. Если они этого не сделают, то им придется заплатить штраф. Нарушителям также угрожает арест имущества и далее закрытие.