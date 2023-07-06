Зачем ехать в Дагестан на отдых – рассказали в АТОР

Отдых в Дагестане подойдет и тем, кто хотел бы проводить время на пляже, и тем, кто предпочитает более активный досуг. Такой совет дала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

В Дагестане есть возможности и для пляжного, и для активного отдыха, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Читательница "Российской газеты" поинтересовалась у нее, как быть, если один член семьи любит полежать на берегу моря, а другой стремится к активному времяпровождению: есть ли в России места, где можно делать и то и другое?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Первое, что приходит в голову – Дагестан. Вот где можно совместить пляжный и активный отдых"

– Майя Ломидзе

По ее словам, в таком случае можно отправиться на отдых также в Калининград или на Кубань – там тоже получится сочетать различные виды отдыха.