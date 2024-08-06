За "Грузинскую мечту" готовы отдать голоса почти 60% жителей Грузии

Почти 60% опрошенных респондентов готовы проголосовать за "Грузинскую мечту" на выборах в парламент. Чуть более 13% участников опроса отдадут голос "Нацдвижению".

Результаты опроса от компании "Горби" по заказу телеканала "Имеди" показали, что большинство опрошенных респондентов готовы отдать голоса за "Грузинскую мечту".

На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы выборы в парламент состоялись в воскресенье?", 59,3% опрошенных жителей Грузии ответили, что за правящую партию.

Следом идет союз оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели" – за них готовы проголосовать 13,1% участников опроса.

За союз партий "Лело для Грузии", "Анна Долидзе – для народа" и "Площадь свободы" готовы отдать голоса 5,8% респондентов.

Еще один союз партий "Новая", "Гирчи" и "Дроа" пользуется популярностью у 5,5%

Отмечается, что данные показатели дают возможность "Мечте" получить в парламенте 107 мандатов из 150. Остальные мандаты достанутся оппозиции.