Взрыв газового баллона разнес жилой дом в Казахстане

Минувшей ночью в Карагандинской области Казахстана прогремел взрыв – сдетонировал газовый баллон в одной из квартир жилой пятиэтажки в поселке Ботакара в Бухар-Жырауском районе, погибли два человека, сообщили в акимате.
Сообщение о взрыве поступило в 00:07 часов местного времени (21:07 мск) – это был жилой двухэтажный 12-квартирный дом. Пожара не было, однако второй этаж среднего подъезда здания сложился как карточный домик. На место немедленно выехала бригада спасателей – в ликвидации последствий участвовали 45 человек и 13 единиц техники, передает Sputnik Казахстан.
"Двухэтажный дом обрушился в Карагандинской области из-за взрыва газового баллона: двое погибли. ЧП произошло в поселке Ботакара, из-под завалов извлекли 6 человек, поиски остальных продолжаются"
- Telegram-канал акима Бухар-Жырауского района Аблая Султангали
Выжившие под завалами люди направлены в центральную больницу поселка Ботакара.
Жителей пострадавшего дома уже разместили в резервных зданиях, добавили в пресс-службе.