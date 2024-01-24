Вестник Кавказа

В спецшколе Узбекистана отравились 33 ученика

В спецшколе Узбекистана отравились 33 ученика
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“

В одной из школ-интернатов на юге Узбекистана произошло массовое пищевое отравление – врачи госпитализировали с симптомами гастрита 33 воспитанника.

В школе-интернате в специализированной школе-интернате в Сариосийском районе Сурхандарьинской области на юге Узбекистана произошло массовое пищевое отравление, врачам пришлось госпитализировать 33 ученика, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба детского омбудсмена республики Сурайе Рахмоновой.

"Было установлено, что 33 учащихся с симптомами острого гастрита обратились в районное медицинское объединение после употребления пищи, приготовленной из непригодных продуктов частным предприятием, оказывавшим аутсорсинговые услуги школе-интернату"

- пресс-служба детского омбудсмена Узбекистана

Проведенная проверка показала, что хранение продуктов в школе ведется без учета требований санитарных норм, а кухонное оборудование используется неправильно, говорится в сообщении.

Прокуратура района уже возбудила уголовное дело по статье о неправильном хранении и производстве продуктов питания, вызвавшим тяжкие последствия, ведется следствие, - добавили в пресс-службе.

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