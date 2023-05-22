Выборы в Турции: опрос предсказал победу Эрдогана

Большинство избирателей во втором туре выборов предпочтет действующего президента Эрдогана, оппозиционер Кылычдароглу отстанет от него почти на 10%. Такие результаты опроса были опубликованы сегодня.
Выборы в Турции выиграет действующий глава государства, во втором туре его результат превысит показатель оппонента почти на 10%. Такие результаты дал опрос, проведенный организацией Özdemir Araştırma.
Специалисты центра за несколько дней, с 18 по 22 мая, опросили почти 6 тыс респондентов.
"За Реджепа Тайипа Эрдогана готовы проголосовать 54,12% опрошенных, за Кемаля Кылычдароглу - 45,88%"
— опрос
Результаты первого тура оказались очень близки к данным аналогичного опроса. Тогда, по информации Özdemir Araştırma, за Эрдогана хотели голосовать 48,4% избирателей, за Кылычдароглу - 45,2%. В итоге кандидаты набрали 49,52% и 44,88% соответственно.