Выборы в Турции: опрос предсказал победу Эрдогана

Опубликовано: 23:48, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт президента Турции

Большинство избирателей во втором туре выборов предпочтет действующего президента Эрдогана, оппозиционер Кылычдароглу отстанет от него почти на 10%. Такие результаты опроса были опубликованы сегодня.

Выборы в Турции выиграет действующий глава государства, во втором туре его результат превысит показатель оппонента почти на 10%. Такие результаты дал опрос, проведенный организацией Özdemir Araştırma.

Специалисты центра за несколько дней, с 18 по 22 мая, опросили почти 6 тыс респондентов.

"За Реджепа Тайипа Эрдогана готовы проголосовать 54,12% опрошенных, за Кемаля Кылычдароглу - 45,88%"

— опрос

Результаты первого тура оказались очень близки к данным аналогичного опроса. Тогда, по информации Özdemir Araştırma, за Эрдогана хотели голосовать 48,4% избирателей, за Кылычдароглу - 45,2%. В итоге кандидаты набрали 49,52% и 44,88% соответственно.