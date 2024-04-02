Вестник Кавказа

Введение виз прокомментировало посольство Турции в Таджикистане

Введение виз прокомментировало посольство Турции в Таджикистане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкие дипломаты в Душанбе раскрыли детали принятого Анкарой решения по ужесточению визового режима. Уточнение касается тех, кто собирается проезжать Турцию транзитом.

Подробности нового, более жесткого визового режима для граждан Таджикистана озвучило посольство Турции в Душанбе.

Прежде всего, в диппредставительстве сообщили, что введение виз для граждан Таджикистана может оказаться временной мерой.

Кроме того, в заявлении затрагивается вопрос с транзитными пассажирами. По информации посольства, тем, кто следует через Турцию, можно будет, как и раньше, въехать в страну без визы.

Напомним, сегодня официально стало известно, что Турция отказывается от безвизового режима с Таджикистаном: получать визу для въезда нужно будет с 20 апреля. В Душанбе заверили, что в рамках ответных мер также введут визы для турецких граждан.

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