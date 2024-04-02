Турция и Таджикистан взаимно вводят визы

Въезд в Турцию для граждан Таджикистана скоро будет возможен только при наличии визы, решение об ужесточении приняла Анкара. Душанбе готов ввести аналогичные меры для граждан Турции.

Визовый режим скоро начнет действовать в Турции для граждан Таджикистана, информацию о решении Анкары распространило агентство "Ховар", оно ссылается на МИД Таджикистана.

Как следует из сообщения, виза для въезда в Турцию понадобится гражданам Таджикистана начиная с 20 апреля.

"В министерстве подчеркнули, что 6 апреля турецкая сторона по дипломатическим каналам официально уведомила Республику Таджикистан об этой мере"

– Ховар

Пятого апреля в турецком правительственном вестнике был размещен указ главы государства об отмене безвиза для граждан Таджикистана с обычными загранпаспортами. После этого МИД Таджикистана рекомендовал своим гражданам не использовать Турцию для проезда транзитом.

Душанбе готовит ответные меры на основе принципа взаимности, то есть собирается отменить безвизовый режим с Турцией, сообщил официальный представитель таджикского МИД Шохин Самади.

Напомним, прежде виза для посещения Турции гражданами Таджикистана не требовалась. При этом они имели право оставаться на территории республики до трех месяцев при наличии дипломатического паспорта, 60 дней – со служебным паспортом и 30 дней – с обычным. Граждане Турции могли приехать на месяц в Таджикистан без визы с 2022 года: осенью 2021 года Душанбе принял постановление об отмене виз для более чем 50 стран, среди которых была и Турция.