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Введение "особого положения" опровергли власти в Адыгее

Введение &quot;особого положения&quot; опровергли власти в Адыгее
Фейк о якобы введении некоего "особого положения" на территории Адыгеи разоблачило руководство республики. Дезинформация распространяется в каналах в Telegram.

Неизвестные злоумышленники распространяют ложную информацию о якобы установлении особого режима в Адыгее. Эти данные не соответствуют действительности, подчеркнули в правительстве республики.

"В различных телеграм-каналах появилась информация о том, что на сайте Государственного Совета-Хасэ РА было размещено обращение главы республики Мурата Кумпилова, содержащее ложные данные о введении в регионе "особого положения""

– региональное правительство

Власти подчеркнули, что это сообщение – фейк.

Чиновники призвали жителей Адыгеи прислушиваться только к официальным источникам и не доверять непроверенной информации.

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