Введение "особого положения" опровергли власти в Адыгее

Фейк о якобы введении некоего "особого положения" на территории Адыгеи разоблачило руководство республики. Дезинформация распространяется в каналах в Telegram.
Неизвестные злоумышленники распространяют ложную информацию о якобы установлении особого режима в Адыгее. Эти данные не соответствуют действительности, подчеркнули в правительстве республики.
"В различных телеграм-каналах появилась информация о том, что на сайте Государственного Совета-Хасэ РА было размещено обращение главы республики Мурата Кумпилова, содержащее ложные данные о введении в регионе "особого положения""
– региональное правительство
Власти подчеркнули, что это сообщение – фейк.
Чиновники призвали жителей Адыгеи прислушиваться только к официальным источникам и не доверять непроверенной информации.